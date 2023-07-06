Мир 06 июля 2023, 18:12 СБ ООН допустил украинскую делегацию до заседания по иранской ядерной программе ТАСС: СБ ООН допустил делегацию Украины до заседания по иранской ядерной программе РИА «Новости»

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Совет Безопасности ООН допустил украинского представителя до участия в заседании по иранской ядерной программе. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Украине разрешили присутствовать на нем, несмотря на возражения российской стороны.

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Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя напомнил, что страна не является ни членом Совета Безопасности, ни участником Соглашения по иранской ядерной программе. Также он указал на неприемлемость «украинизации» повестки заседания.

Из-за протеста российской стороны по поводу участия Украины во встрече вопрос вынесли на голосование. В итоге за присутствие украинского представителя высказались 12 членов Совбеза. Против проголосовали Россия и Китай, делегация Мозамбика воздержалась.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ собирается в ближайшее время добиться расширения Совбеза ООН. По его словам, туда необходимо включить делегатов стран Латинской Америки, Африки и Азии.