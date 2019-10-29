Савченко заступилась за радикалов из «Азова»

Ранее американские конгрессмены обратились к Госдепартаменту с требованием признать «Азов» террористической организацией. Савченко встала на защиту радикалов.

МИД РФ ответил на угрозу «Азова» ввести бойцов в Донбасс Подробнее

«Большой привет конгрессменам США. Хочу сравнить их с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что „Правый сектор“* у них считается террористической организацией», — заявила политик.

Она также добавила, что Россия и США должны разбираться со своими организациями и решать, какая из них террористическая, а какая — нет.

Савченко подчеркнула, что «Азов» состоит в военных структурах и не США решать, какие на ее родине Вооруженные силы.

Лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов, если лидер страны начнет развод сил в регионе.

В МИД РФ обвинили радикалов в блокировке Минских договоренностей.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.