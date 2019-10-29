  • Савченко заступилась за радикалов из «Азова»

    29 октября 2019, 09:34

    Андрей Иванов

    Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала американскую сторону за позицию по радикалам из батальона «Азов». Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу «112 Украина».
    Савченко заступилась за радикалов из «Азова»

    Ранее американские конгрессмены обратились к Госдепартаменту с требованием признать «Азов» террористической организацией. Савченко встала на защиту радикалов.

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    «Большой привет конгрессменам США. Хочу сравнить их с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что „Правый сектор“* у них считается террористической организацией», — заявила политик.

    Она также добавила, что Россия и США должны разбираться со своими организациями и решать, какая из них террористическая, а какая — нет.

    Савченко подчеркнула, что «Азов» состоит в военных структурах и не США решать, какие на ее родине Вооруженные силы.

    Лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов, если лидер страны начнет развод сил в регионе.

    В МИД РФ обвинили радикалов в блокировке Минских договоренностей.

    *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.