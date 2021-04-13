Савченко заявила об обмане участников конфликта в Донбассе

Власти Украины последние годы плевали на участников боевых действий в Донбассе. Например, обманывали людей с обещанной землей. Такое заявление сделала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО („антитеррористической операции“, так власти Украины называли вооруженный конфликт в Донбассе — прим. ред.) до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара», — сказала Савченко в эфире телеканала «Наш».

Она уточнила, что сама тоже не получила землю. По ее словам, случаи, когда местные власти воруют землю у участников боевых действий на востоке государства, происходят повсеместно.

Экс-депутат задалась вопросом о том, не подорвет ли власть боевой дух своих граждан, если будет в будущем лоббировать закон об открытии рынка и о продаже земли иностранцам.

Савченко напомнила, что после событий 2013−2014 года украинцы были оптимистично настроены, поэтому много добровольцев ушли на войну в Донбассе.

«В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей», — резюмировала Савченко.

Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году после госпереворота на Украине заявила о своей независимости и создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Украинские власти начали военную компанию против них. Военный конфликт до сих пор продолжается. Он обострился в феврале этого года. В начале апреля в Донбасс приезжал украинский президент Владимир Зеленский. За эти годы, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.