Савченко уличила Порошенко во вранье про войну в Донбассе

«Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Зеленский на самом деле ищет механизмы, как их выполнить», — сказала экс-парламентарий.

Зеленский оказался между народом и олигархами. Это мешает развести силы в Донбассе Подробнее

Савченко добавила, что выполнить все пункты минских соглашений сложно — по каждому из них необходимо предпринять «определенные действия».

Также бывший политик поделилась мнением, что для прекращения войны в Донецкой и Луганской областях Киеву необходимо во всех возможных форматах поддерживать диалог с Москвой.

Ранее стало известно, что произошел очередной срыв запланированного развода войск в Донбассе, который по намеченному украинской стороной должен был пройти в два этапа. Планировалось, что участники конфликта прекратят огонь и разойдутся в стороны в районе поселков Петровское в ДНР и Золотое в ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал семидневной тишины. Он поставил условие, что отдаст приказ об отводе войск лишь в случае, если на линии разграничения не прозвучит ни одного выстрела.