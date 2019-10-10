В эфире украинского телевидения экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала бывшего президента Петра Порошенко лицемером и обвинила его в «раскачивании страны».

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Савченко напомнила, что Порошенко лично подписал Минские соглашения. Теперь же он участвует в митингах против нынешней власти и «формулы Штайнмайера», которая стала логическим продолжением Минских соглашений.

«Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. Почему сейчас эта мерзость имеет право раскачивать страну?» — резко высказалась Савченко.

Политолог Иван Мезюхо признал заявление Савченко логичным.

«Тот факт, что бывший украинский лидер выступает против договоренностей в рамках этой формулы, противоречит здравому смыслу, и непонятно, как бывший украинский лидер пытается возглавить протест против договоренностей в рамках формулы, которая была разработана во время его президентства? Думаю, что и другие политические деятели на Украине будут напоминать Порошенко о его роли в разработке комплекса мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе в рамках „формулы Штайнмайера“», — указал Мезюхо.

Также политолог допустил возбуждение новых уголовных дел против экс-президента в связи с протестами.

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Мезюхо рассказал, что нынешние власти Украины стараются напугать Порошенко и снизить его электоральный рейтинг информацией об уголовных делах против него.

«Тем не менее протестные выступления, которые сейчас пытается возглавить Порошенко, могут способствовать тому, что у него произойдет пусть небольшой, но электоральный рост», — признал эксперт.

Однако Мезюхо намекнул, что Порошенко, можно сказать, «поставил не на ту лошадь»: «Ему не стоит рассчитывать, что он заработает электоральные очки благодаря протестам. Часть радикалов, которые участвуют в акции „Нет капитуляции“, негативно относится к самому Порошенко».