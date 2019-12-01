Савченко рассказала об отвращении к Порошенко

«Человек отвратительный. Неприятно все — реакции, жадность, то, что он говорит. Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал», — заявила Савченко. Она добавила, что Порошенко начал ей рассказывать о том, что пожертвовал на фронт 180 миллионов гривен своих личных средств. Экс-депутат подчеркнула, что говорил он это с болью. После этого Савченко поняла, что бывший украинский лидер просто алчный человек.

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На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе в Донецкой области. Стать депутатом Рады нового созыва ей не удалось. После обработки 100% бюллетеней оказалось, что за нее проголосовали всего восемь человек.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам заключения за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко и она вернулась домой. Порошенко встретился с ней и вручил орден. Позже Савченко обвинили на родине подготовке терактов в Киеве.