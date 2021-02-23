Савченко предрекла Украине еще один Майдан

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украину ждет еще один Майдан. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш».

«У нас впереди еще не один Майдан и не один раскол, к сожалению», — сказала Савченко.

По ее совам, новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. Савченко считает, что Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов».

Многие украинские политики и эксперты неоднократно обращали внимание на бедственное положение экономики страны.

В конце декабря Савченко заявила, что пенсии на Украине увеличили ровно на ту сумму, на которую можно купить лишь половину батона. Экс-депутат добавила, что власти страны обещали повысить пенсии и проиндексировать их, но суммы они не уточняли, сообщила «Газета.ru». При этом цены в платежках стали выше в 2,5 раза, подчеркнула бывший парламентарий.

Экономисты ранее предрекли трудности Украине, если страна не начнет сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ).