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    23 февраля 2021, 14:44

    Савченко предрекла Украине еще один Майдан

    Анастасия Калинина

    Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украину ждет еще один Майдан. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш».

    «У нас впереди еще не один Майдан и не один раскол, к сожалению», — сказала Савченко.

    По ее совам, новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. Савченко считает, что Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов».

    Многие украинские политики и эксперты неоднократно обращали внимание на бедственное положение экономики страны.

    В конце декабря Савченко заявила, что пенсии на Украине увеличили ровно на ту сумму, на которую можно купить лишь половину батона. Экс-депутат добавила, что власти страны обещали повысить пенсии и проиндексировать их, но суммы они не уточняли, сообщила «Газета.ru». При этом цены в платежках стали выше в 2,5 раза, подчеркнула бывший парламентарий.

    Экономисты ранее предрекли трудности Украине, если страна не начнет сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ).