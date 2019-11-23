Савченко предрекла дату смерти Украины

Свое мнение Савченко высказала в ходе программы Тарика Незалежко «Топ-блогеры Украины» на телеканале «Киевская Русь». Когда речь зашла о майданах и власти, гостья студии отметила, что Украина может закончиться как государство уже к 2023 году. Это связано с введением рынка продажи земли, уточнила Савченко.

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«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — сказала гостья.

По ее мнению, в Раде прекрасно понимают, к чему приведет этот закон. Несмотря на самые мрачные перспективы, документ скорее всего все равно будет одобрен и принят.

«У нас не будет свободы и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего», — предрекла Савченко.

Савченко пытались обвинить в подготовке государственного переворота на Украине. По словам генпрокурора страны Юрия Луценко, в ходе теракта планировалось уничтожить боевыми гранатами две ложи, обрушить купол Рады и из автоматов добивать тех, кто выживет. Савченко присвоено звание Героя Украины.