Савченко не может найти работу и пошла на крайние меры

«Я подала документы в центр занятости и теперь, с сегодняшнего дня мой официальный статус безработного человека, гражданина Украины. Я ищу работу», — сказала она, отметив, что сделала это пятого сентября.

21 июля прошли внеочередные выборы в парламент Украины, во время которых Савченко выдвигала свою кандидатуру. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51, который находится в Донецкой области. По данным ЦИК, которые были оглашены после обработки всех протоколов голосования, ее поддержали всего восемь избирателей.

Савченко отметила, что постарается успешно пройти медкомиссию, необходимую для трудоустройства, но подчеркнула, что состояние ее здоровья сильно пошатнулось из-за пребывания в тюрьме. Она также высказала мнение, что не каждый работодатель Украины выразит желания принять ее на работу.

«Поэтому я сузила круг поисков. Я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, будет более физической. Это то, что я хочу для души», — пояснила она.

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Надежда Савченко была осуждена Россией на 22 года. Ее обвиняли в причастности к убийствам журналистов в Донбассе. Петр Порошенко, который тогда являлся президентом Украины, не просто обещал вернуть женщину на родину как можно быстрее, но и предлагал ей место в правительстве страны.

В 2015 году Савченко присвоили звание «Героя Украины». В мае следующего года президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего женщина улетела из страны. В Киеве присутствовали множество единомышленников, среди которых были в том числе и депутаты, и журналисты.

Не смотря на теплый прием, в 2018 году Савченко лишили неприкосновенности и посадили в тюрьму, на этот раз — в украинскую. Ее обвиняют в подготовке теракта здании парламента и правительственном квартал. За это ее могли осудить на пять лет заключения, однако суд не успел продлить арест, из-за чего в апреле она вышла на свободу.