Савченко назвала мародерством хищения в «оборонке» Украины

«Нужно понимать, что такая коррупция на Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей. Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто был к этому причастен на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить», — отметила она.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала сведения о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным ее представителей, сын бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали национальным оборонным предприятиям запчасти для военной техники. Причем делали наценку до 300%. Товар подозреваемые якобы завозили контрабандой с территории России или же приобретали на складах воинских частей на Украине. Таким образом, чиновники могли получить от «Укроборонпрома» свыше 9,2 миллиона долларов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают шесть человек. По версии следствия, ущерб государству от их действий составил около 647 тысяч долларов.