Савченко нашла новую работу после провала на выборах

Экс-депутат Верховной Рады Украины после провала на парламентских выборах решила попробовать свои силы в творческой профессии — она устроилась на работу телеведущей.

Савченко будет вести телешоу «Комментатор. Верховная рада с инсайтом» на телеканале ZIK.

Это СМИ принадлежит украинскому политику Тарасу Козаку — соратнику руководителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Козак также является владельцем украинских каналов NewsOne и «112 Украина».

В новом амплуа Савченко, как следует из промо-ролика передачи, обещает рассказать о том, что действительно происходит в парламенте Украины не для политиков, не для журналистов, а для простых граждан.

На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области.

Стать депутатом Рады нового созыва ей не удалось — после обработки 100% бюллетеней оказалось, что за нее проголосовали всего восемь человек.