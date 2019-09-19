Савченко нашла новую работу после провала на выборах
Савченко стала телеведущей
Савченко будет вести телешоу «Комментатор. Верховная рада с инсайтом» на телеканале ZIK.
Это СМИ принадлежит украинскому политику Тарасу Козаку — соратнику руководителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Козак также является владельцем украинских каналов NewsOne и «112 Украина».
В новом амплуа Савченко, как следует из промо-ролика передачи, обещает рассказать о том, что действительно происходит в парламенте Украины не для политиков, не для журналистов, а для простых граждан.
На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области.
Стать депутатом Рады нового созыва ей не удалось — после обработки 100% бюллетеней оказалось, что за нее проголосовали всего восемь человек.