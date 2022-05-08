Саудовскую Аравию упрекнули за отказ помочь Западу «задушить» Россию санкциями

Королевство Саудовская Аравия не позволяет Западу обрушить российскую экономику энергетическим эмбарго. Оно больше похоже на союзника Москвы, чем на «услужливого партнера Запада», заявил обозреватель британского издания The Telegraph Джереми Уорнер.

Запрет на импорт российских энергоресурсов — это трудный экономический и дипломатический шаг даже для Великобритании, при том, что она не очень сильно зависит от российской нефти и газа, подчеркнул автор. Он отметил, что помощь со стороны Саудовской Аравии была бы не лишней, королевство должно быть союзником Запада.

Уорнер призвал саудитов увеличить темпы добычи нефти, это поможет смягчить энергетический кризис в Европе и США, который возник на фоне введенных антироссийских санкций.

«Сейчас ближневосточная монархия больше похожа на союзницу России, чем на услужливого партнера Запада», — заявил журналист.

Обозреватель считает, что Саудовская Аравия должна пересмотреть свою позицию по этому вопросу, поскольку сейчас она посылает «неудачные геополитические сигналы». В ином случае мир упадет в рецессию, цены на нефть рухнут на фоне снижения спроса, от этого пострадает экономика ближневосточной монархии, заявил Уорнер.