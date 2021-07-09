Семь филиппинских нянь и уборщиц, работавших в особняке саудовского принца Фейсала ибн Турки ибн Абдаллаха Аль Сауда в Париже, рассказали, как их били и морили голодом. По словам одной из женщин, принц разрешил своим детям плевать в лицо прислуге.

Пострадавшие обратились во французскую полицию. Работницы рассказали, что им платили только 300 евро (порядка 26 тысяч рублей) в месяц, хотя в контрактах сумма была больше. Но это было не самое страшное. Женщин били по лицу, не давали спать и есть, сообщила газета The Times.

Одна из нянь посетовала, что дети принца плевали ей в лицо с разрешения своего отца. Другую били, если кто-то из четырех отпрысков королевской особы плакал. Им нужно было делать все, что захотят дети. Однако за последствия тоже приходилось отвечать самим. То есть, если ребенок объелся мороженым и ему стало плохо, виновата была няня, хотя она никак не могла повлиять на эту прихоть.

Женщины сообщили также, что их рабочий день длился до тех пор, пока принц и его супруга не ложились спать, хотя это могло произойти в три часа ночи и позже, а утром в семь утра няням надо было уже работать. Поспать удавалось меньше трех часов.

Питалась прислуга объедками со стола принца и только на кухне. Это помещение открывали только на время обеда. Но из-за того, что в это время няни выполняли разные поручения Аль Сауда, в итоге еды им могло не достаться.

С таким жестоким обращением прислуга сталкивалась в период жизни в особняке принца с 2013 по 2015 годы. Но правоохранители не могут допросить его, так как он уехал из Франции. К тому же у него есть дипломатический иммунитет.