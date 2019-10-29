Саудовский принц поздравил Трампа с ликвидацией аль-Багдади

Ликвидация главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади стала поводом для звонка наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда главе США Дональду Трампу. Американский лидер получил поздравления на самом высоком уровне с этим событием.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома, наследный принц особо отметил вклад Соединенных Штатов в миссию «по привлечению к ответственности основателя и лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади».

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«Президент поблагодарил наследного принца за продолжающееся прочное партнерство Саудовской Аравии с Соединенными Штатами. Лидеры обсудили также важнейшие региональные и двусторонние вопросы», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

27 октября президент Трамп заявил, что аль-Багдади мертв. По словам президента, он подорвал себя при помощи пояса смертника во время бегства от американских военных в Сирии.

По данным СМИ, аль-Багдади еще при жизни, в августе 2019 года, выбрал себе преемника. Им стал экс-офицер армии Саддама Хусейна — Абдулла Кардаш.

*ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.