Саудовский принц назвал тупыми виновников атаки на нефтяные объекты

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман высказался об атаке на нефтяные объекты своей страны. Он отметил, что стратегического смысла нападать на НПЗ не было. По его словам, сделавшие это люди просто тупые.

«Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающей значительную часть мирового рынка. Единственная задача у нападавших была подтвердить, что они действительно тупые», — заявил принц в интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS.

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Также он ответил на вопрос, почему Саудовская Аравия не смогла противостоять атаке дронов. Ведь страна каждый год закупает большие партии оружия. Мухаммед бен Салман, в свою очередь, сослался на огромные размеры своего государства. По его словам, оно «размером в континент» и больше Западной Европы.

Он также выразил мнение, что мировые лидеры должны сделать все, чтобы не дать Ирану еще больше обострить ситуацию. Если этого не произойдет, то поставки нефти пострадают, а цены на топливо сильно вырастут. Принц подчеркнул, что именно Тегеран ответственен за атаку на НПЗ Саудовской Аравии. Таким образом Иран, по его мнению, практически объявил войну королевству.

«Но мы предпочитаем мирное разрешение этого вопроса, потому что война между Ираном и Саудовской Аравией приведет к краху мировой экономики», — отметил он.

Для урегулирования процесса, бен Салман посоветовал президенту США Дональду Трампу провести встречу с иранским лидером Хасаном Роухани. Вместе они могли бы согласовать новый вариант договора по ядерной программе Тегерана. Это бы снизило напряженность на Ближнем Востоке.

Атака на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе случилась 14 сентября. После этого Саудовская Аравия вынуждена была сократить добычу почти в два раза. Как следствие, цены на нефть взлетели вверх.

Сначала ответственность на себя возложили хуситы из Йемена. Однако США, а потом и Великобритания, Франция, Германия заявили, что в произошедшем виновен Иран. Минобороны Саудовской Аравии объявило, что для нападения были использованы иранские беспилотники Delta Wing UAV.

Тегеран не признал свою причастность к атаке. Официальные власти Ирана заявили, что произошедшее было ответом йеменских хуситов на вмешательство армии королевства на гражданскую войну в Йемене.