Саудовский оркестр не осилил гимн России. Видео

Военный оркестр Саудоской Аравии не смог правильно исполнить гимн Российской Федерации на официальной встрече Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Ролик с данным событием опубликовал телеканал RT на YouTube, отметив, что по лицу президента РФ мелодия была ему знакома, но он никак не мог вспомнить, где ее слышал.

На данный момент Владимир Путин находится с официальном визитом в Саудовской Аравии, который проходит на фоне возрастающей напряженности в Персидском заливе и угрозы конфликта между Ираном и аравийскими монархиями.

Не смотря на то, что позиции стран не сходятся практически по всем вопросам урегулирования ситуации на Ближнем востоке, между Россией и Саудовской Аравией было подписано около трех десятков финансовых договоров на совместные проекты в области нефтехимии и коммуникаций на сумму свыше двух миллиардов долларов. Самый крупный из них — сделка по авиализингу, согласно которой Россия и Саудовская Аравия совместно направят 700 миллионов долларов на создание новой лизинговой компании воздушных судов в России.