Мир 06 сентября 2023, 20:57 Саудовский наследный принц заверил Путина в готовности к экономическому партнерству с БРИКС SPA: Саудовская Аравия готова к экономическому партнерству с БРИКС Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин / РИА «Новости»

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время телефонного разговора заверил президента России Владимира Путина в готовности к экономическому партнерству с БРИКС. Протокол беседы опубликовало Саудовское агентство печати (SPA).

Владимир Путин и Мухаммед бен Салман Аль Сауд обсудили актуальные вопросы международной повестки и результаты последнего саммита БРИКС, на котором Саудовская Аравия стала частью организации. Кронпринц и президент договорились и дальше работать над стабилизацией мирового рынка энергоресурсов, сообщило агентство. Владимир Путин и Мухаммед бен Салман признали, что достижение договоренностей о сокращении добычи нефти и выполнение добровольных обязательств по ограничению поставок сырья позволят достичь этой цели.

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Принц поблагодарил российского лидера за поддержку обращения королевства о присоединении к БРИКС. Путин «тепло поздравил саудовское руководство» с принятием этого решения.