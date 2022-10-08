Саудовский министр ответил на упрек США из-за сокращения нефтедобычи | 360°

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Саудовский министр ответил на упрек США из-за сокращения нефтедобычи

Глава МИД Саудовской Аравии аль-Джубейр: королевство сократило нефтедобычу не во вред США

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Принимая решение о сокращении нефтедобычи, Саудовская Аравия не ставила цель навредить США, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр. Высокие цены на бензин в Штатах обусловлены отсутствием нефтеперерабатывающих заводов, заявил саудовский министр в интервью Fox News.

«Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна», — заявил аль-Джубейр.

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Он отметил, что в США высокие цены на бензин, потому что существует «дефицит переработки» — американцы пренебрегали строительством нефтеперерабатывающих заводов десятилетиями.

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Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поставило президента США Джо Байдена в сложную ситуацию. От него требуют принятия мер в отношении Саудовской Аравии, в то же время нужно решать проблему поставок нефтепродуктов, для этого Байден разрешил брать нефть из стратегических запасов.

США

Саудовская Аравия

Нефть

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