Саудовская авиакомпания выполнила первый рейс с полностью женским экипажем

В Саудовской Аравии выполнен первый в ее истории рейс с участием только женского экипажа. Первопроходцем стала авиакомпания Flyadeal, написало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании в Twitter.

Большинство членов экипажа — гражданки Саудовской Аравии, уточнил перевозчик. Перелет выполнялся на новейшем самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду. В экипаже было семь девушек.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия может запустить прямые рейсы с Россией — из Москвы в Эр-Рияд и Джидду. В туристической отрасли спрогнозировали большой спрос на хадж-туры со стороны российских мусульман: в последние два года верующие не могли совершить хадж из-за пандемии коронавируса.

Роль женщин в королевстве начала постепенно меняться, когда наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман. Женщинам разрешили садиться за руль, служить в армии, работать в полиции, смотреть спортивные матчи на стадионах.