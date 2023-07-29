Мир 29 июля 2023, 21:41 Саудовская Аравия запланировала мирные переговоры по Украине без России — СМИ WSJ: Саудовская Аравия намерена провести в августе переговоры по Украине без России Unsplash

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Власти Саудовской Аравии решили провести переговоры по Украине с участием западных партнеров Киева. Россию на встречу не пригласили, сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

По данным издания, Саудовская Аравия намерена провести встречу 5 августа в Джидде, на нее пригласили высокопоставленных чиновников из 30 стран, включая Индию и Бразилию. Россию на переговоры не позвали.

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США и Европа надеются, что переговоры без участия России позволят склонить международное сообщество на сторону Украины. Запад активизировал усилия по консолидации сторонников переговоров с украинским уклоном.

Российская сторона по официальным и неофициальным каналам получила около 30 мирных инициатив по украинскому вопросу. Представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Россия никогда не отказывалась от диалога — в отличие от Украины, которая запретила переговоры с РФ на законодательном уровне.