Саудовская Аравия закупит российские системы ПВО

Саудовская Аравия начала обсуждать с Россией возможность поставок систем противовоздушной обороны ПВО. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.

«Да, с саудовской стороной в предварительном плане обсуждаются возможности по развитию их национальной системы ПВО с использованием российских систем и комплексов», — приводит слова представителя службы «Интерфакс».

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Как отметил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, страны Ближнего Востока каждый год покупают российское вооружение на два миллиарда долларов.

«На протяжении последних пяти лет ежегодный объем экспорта продукции военного назначения в данный регион находится на уровне в два с лишним миллиарда долларов США в год и составляет от 10 до 20% общего объема экспорта», — сообщил он.

По его словам, больше всего такие страны интересуются именно системами ПВО и авиационной техникой. Такое вооружение составляет 40% от общего объема контрактов. При этом экспорт в ближневосточный регион находится на довольно стабильном уровне.

«Как и в отношении любого другого региона, он подвержен периодическим подъемам и спадам, обусловленным циклическим характером спроса на продукцию военного назначения. Но за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось». — подчеркнул Шугаев.

Закупить российские системы С-300 или С-400 Саудовской Аравии предложил президент России Владимир Путин в сентябре 2019 года. Тогда саудовские НПЗ были разрушены из-за атаки беспилотников, которые не смогла защитить американская Patriot.

«Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение», — заявлял Путин.

В качестве примера он приводил Иран, который приобрел С-300 и Турцию, закупившую комплексы ПВО С-400 «Триумф».