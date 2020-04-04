Саудовская Аравия заявила о готовности к сотрудничеству для решения по нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз заявил, что королевство готово к сотрудничеству для решения по нефти.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на саудовское агентство новостей SPA.

Министр энергетики королевства отметил, что Эр-Рияд все еще приветствует участников нефтяного рынка, которые хотят найти решение для его баланса.

«Нефтяная политика королевства предусматривает работу по обеспечению баланса и стабильности рынков, чтобы служить интересам и производителей, и потребителей», — добавил министр энергетики Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия заявила о том, что готова сократить добычу нефти при условии аналогичных действий со стороны других государств, в первую очередь России.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова к взаимодействию с США и ОПЕК для балансировки нефтяного рынка. Президент подчеркнул, что необходимо объединить усилия. Он также отметил, что страна поддерживает тесный контакт с Саудовской Аравией по ситуации на рынке нефти.