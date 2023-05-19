Мир 19 мая 2023, 16:02 Саудовская Аравия захотела стать посредником в урегулировании украинского кризиса Саудовская Аравия выразила готовность быть посредником между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд заявил, что королевство готово стать посредником между Россией и Украиной ради урегулирования конфликта. По его словам, страна поддержит любые действия, которые поспособствуют завершению кризиса, сообщил ТАСС.

Днем 19 мая стартовал саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Наследный принц выступил на церемонии открытия мероприятия в саудовском городе Джидде. По его словам, королевство подтверждает позицию, направленную на снижение уровня конфронтации на Украине.

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«Мы подтверждаем позицию <…>, а также готовность королевства продолжать посреднические усилия между РФ и Украиной», — подчеркнул Мухаммед бен Салман Аль-Сауд.

Вначале министры иностранных дел стран ЛАГ договорились о возвращении в организацию Сирии. Это решение поприветствовали в российском МИД. Там заявили, что это поспособствует оздоровлению обстановки на Ближнем Востоке. По мнению сенатора Алексея Пушкова, возобновление членства страны в организации свидетельствует о проигрыше США в битве за Сирию.