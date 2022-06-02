Саудовская Аравия высказалась о возможном увеличении добычи нефти

Саудовская Аравия не планирует увеличивать объемы добычи нефти. Страна пойдет на такой шаг только в том случае, если на рынке произойдет глобальный дефицит. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Financial Times.

Дефицит может произойти лишь тогда, когда Россия сократит добычу своей нефти. Сейчас же на рынке не произошло недостатка топлива, однако цены на него значительно выросли.

При этом, как сообщили журналисты Financial Times, отношения США и Саудовской Аравии двигаются в положительную сторону благодаря визиту американских чиновников в страну.