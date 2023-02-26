Мир 26 февраля 2023, 19:22 Саудовская Аравия выделит Украине более 400 миллионов долларов Глава МИД Саудовской Аравии бен Фархан: страна выделит Украине 410 миллионов долларов Telegram

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Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан. Трансляцию выступления вел телеканал Al-Ekhbariya.

«Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решен мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса», — сказал министр.

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Выделение финансовой помощи он объяснил желанием «облегчить страдания украинцев».

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Глава ведомства 26 февраля прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Рассчитываю на то, что этот визит придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога», — написал в своем Telegram-канале украинский лидер.

Ранее Всемирный банк заявил о решении направить Украине 2,5 миллиарда долларов грантовой помощи. Средства пойдут на прямую поддержку бюджета Украины. Их предоставит Агентство США по международному развитию. В сумме с февраля 2022 года Всемирный банк уже выделил более 20 миллиардов долларов на поддержку Украины.