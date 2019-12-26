Саудовская Аравия только сейчас запретила ранние браки. Страна становится современнее, но этого недостаточно

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В Саудовской Аравии большинство населения исповедует салафию. Это движение в суннитском исламе, которое объединяет тех мусульманских религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни ранней мусульманской общины. Именно это движение самое радикальное. Так считает Озгюль.

Будучи мусульманкой, я вижу в учениях салафитов фундамент всех радикальных событий на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия медленно намекает на то, что в XXI веке женщины являются людьми, и мы рады такому развитию событий. Это звучит ужасно печально Джейлан Озгюль политолог.

Политолог уверена, что Саудовская Аравия и остальные страны Персидского залива должны заслужить внимание общественности в вопросах веры лишь тогда, когда станут в полном смысле слова уважительно относиться к женщинам и меньшинствам.

Благодаря нововведению, жениться и выходить замуж можно лишь после 18 лет. Те, кто решил сочетаться узами брака до этого возраста, должны получить разрешение специального суда. Там проверят, чтобы «вступление в брак с лицами моложе 18 лет не нанесло им вреда и привело к наилучшему результату, будь то мужчина или женщина».

Это решение приняли после того, как в январе 2019 года в Саудовской Аравии вступил в силу запрет жениться подросткам младше 15 лет. До этого в королевстве закон не определял минимального возраста вступления в брак. Несмотря на то, что в браки между детьми иногда входят не только взрослые мужчины, но и мальчики, такие узы считаются в основном подрывающими права девочек-подростков. Группы по защите прав детей уже давно проводят кампанию за прекращение этой практики во всем мире, уповая на то, что ранний брак зачастую лишает юных жен образования, ставит под угрозу их здоровье и ввергает в целые циклы нищеты и насилия.

Ранее «360» рассказал, что американский исполнитель R. Kelly подозревается в даче взятки государственному работнику. Речь идет об истории 25-летней давности, когда музыкант женился на 15-летней певице Алие.