Мир 05 июня 2023, 10:53 Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки SAP: Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей с июля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Саудовская Аравия решила дополнительно на один месяц уменьшить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Решение начнет действовать с июля, сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

Срок дополнительного сокращения нефти саудовские власти могут продлить. Общее добровольное сокращение добычи нефти страны составит 1,5 миллиона баррелей нефти. Саудовская Аравия пришла к такому решению для усиления мер предосторожности, которые приняты странами ОПЕК+ для обеспечения баланса и стабильности на нефтяных рынках.

Реклама

Ранее стало известно, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), ОПЕК+ и дальше будет придерживаться политики сокращения нефтедобычи. Уже к следующему году ее уменьшат на 1,4 миллиона баррелей в сутки. В этом году действует решение о прекращении добычи на два миллиона баррелей в сутки.

Россия согласовала добычу 9,828 миллиона баррелей нефти вместо разрешенных сейчас 10,478 миллиона. Ангола уменьшит до 1,28 миллиона, Нигерия — до 1,38 миллиона.