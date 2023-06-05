05 июня 2023, 10:53
Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки
SAP: Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей с июля
Саудовская Аравия решила дополнительно на один месяц уменьшить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Решение начнет действовать с июля, сообщило Саудовское агентство печати (SPA).
Срок дополнительного сокращения нефти саудовские власти могут продлить. Общее добровольное сокращение добычи нефти страны составит 1,5 миллиона баррелей нефти. Саудовская Аравия пришла к такому решению для усиления мер предосторожности, которые приняты странами ОПЕК+ для обеспечения баланса и стабильности на нефтяных рынках.
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Ранее стало известно, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), ОПЕК+ и дальше будет придерживаться политики сокращения нефтедобычи. Уже к следующему году ее уменьшат на 1,4 миллиона баррелей в сутки. В этом году действует решение о прекращении добычи на два миллиона баррелей в сутки.
Россия согласовала добычу 9,828 миллиона баррелей нефти вместо разрешенных сейчас 10,478 миллиона. Ангола уменьшит до 1,28 миллиона, Нигерия — до 1,38 миллиона.
Саудовская Аравия
Нефть
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