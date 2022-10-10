Саудовская Аравия помогла России сокращением добычи нефти — СМИ | 360°

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Саудовская Аравия помогла России сокращением добычи нефти — СМИ

Washington Post: Саудовская Аравия сокращением добычи нефти помогла России в спецоперации

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Решение Саудовской Аравии значительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ фактически помогло России в спецоперации на Украине. Такое мнение выразила редакция американского издания The Washington Post.

Участие Эр-Рияда и государств Персидского залива в соглашении сыграло на руку России, которая заинтересована в высокой стоимости на энергоресурсы, отметили авторы материала.

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«Это действие не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре», — говорится в публикации.

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Президент США Джо Байден в этой борьбе потерпел поражение. Во время своей встречи с руководством Саудовской Аравии он не смог убедить их нарастить добычу нефти.

Британская газета The Telegraph считает, что положение у Байдена незавидное. Страны ОПЕК глубоко унизили американского лидера, который добивался решения проблемы с ценообразованием на энергоресурсы.

Саудовская Аравия

Россия

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