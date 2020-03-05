Саудовская Аравия сохранила интригу своей рекомендации к ОПЕК+

«Нужно сохранять интригу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава саудовского ведомства отметил высокий уровень переговоров, на которых Сальман дал хорошие рекомендации на совещании членов комитета.

На текущей неделе в Вене страны ОПЕК+ решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в условиях вспышки коронавируса. Серия встреч альянса пройдет в ближайшие два дня. Так, 5 марта состоится заседание стран ОПЕК, а на следующий день — 6 марта, — всех стран ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию ОПЕК+, о сокращении добычи нефти начало свою работу в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В июле 2019 года участники продлили догвооренности на 9 месяцев — до апреля 2020 года. Условия сделки остались неизменными.