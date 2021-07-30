Саудовская Аравия с 1 августа откроет границы для привитых от COVID-19 туристов

Саудовская Аравия с 1 августа снова откроет свои границы для туристов, если они поставили себе обе прививки от коронавируса любой из одобренных в королевстве вакцин. Такую информацию опубликовало министерство туризма страны на своей странице в Twitter.

«С 1 августа 2021 года снимается ограничение на въезд в королевство для носителей туристических виз, которые прошли вакцинацию. Им не нужно будет проходить обязательный карантин при предъявлении свидетельства об иммунизации», — указано в заявлении.

Тем не менее, даже привитым туристам за 72 часа до прилета в страну необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.

На сегодняшний день в Саудовской Аравии одобрены четыре вакцины. Это американские Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca и Pfizer. Страна начала выдавать специализированные туристические визы в 2019 году. Но весной 2020 года из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом было решено приостановить их выдачу.

Ранее множество российских мусульман не смогли совершить паломничество в Мекку — хадж. Из-за коронавируса иностранцам не выдавались визы. Муфтий рассказывал, чем можно заменить это важное событие в жизни каждого мусульманина, пока обстановка в мире не позволяет посетить Мекку.