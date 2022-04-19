Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к России

Саудовская Аравия решила примкнуть к новому альянсу России и КНР. Таким образом она отворачивается от США. Такой вариант развития событий не исключил обозреватель Халид аль-Джауси в материале для британской газеты Rai Al Youm. По его мнению, лидеры стран Персидского залива стали понимать, что влияние Вашингтона в мире падает, а Москвы и Пекина неуклонно растет.

«Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», — допустил обозреватель.

Он напомнил, что взаимоотношения Саудовской Аравии и США ухудшились при президенте Джо Байдене, заявившем о своем нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухамедом ибн Сальманом Аль Саудом. Тот отверг просьбу американского лидера об увеличении добычи нефти ради снижения цен на фоне санкций Запада в отношении РФ. Обозреватель убежден, что окончательно черту под отношениями двух стран подвели обвинения Саудовской Аравии в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джемаля Хашукджи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по инициативе Саудовской Аравии провел телефонные переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны рассмотрели вопрос сотрудничества в торгово-экономической области и выразили настрой на укрепление взаимовыгодных связей между странами. Также они провели обмен мнениями по актуальным вопросам мировой политики, включая нынешнюю ситуацию на Украине и в Йемене.