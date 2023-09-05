Мир 05 сентября 2023, 19:04 Саудовская Аравия вновь продлила действие решения о сокращении добычи нефти Saudi Press Agency: Саудовская Аравия сократила добычу нефти до конца 2023 года Freepik

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Власти Саудовской Аравии приняли продлить действие решения о сокращении добычи нефти до миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило Saudi Press Agency со ссылкой на источник в Минэнерго королевства.

Теперь соглашение о добровольном уменьшении добычи черного золота будет действовать до конца 2023 года.

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Решение об изменении интенсивности нефтедобычи продлевается не в первый раз. Сначала оно действовало до июля, потом — до августа и до сентября.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT связал рост цен на бензин с сокращением нефтедобычи. По его мнению, контроль за интенсивностью разработки природных ресурсов позволил поддерживать стоимость топлива на высоком уровне. Митрахович добавил, что на ценообразование может повлиять нестабильная ситуация в Африке. Специалист спрогнозировал рост цен на бензин выше 100 долларов за баррель.