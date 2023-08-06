Мир 06 августа 2023, 18:05 Саудовская Аравия предложила свой мирный план на встрече в Джидде DPA: Саудовская Аравия и еще ряд стран представили свой мирный план в Джидде РИА «Новости»

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Участники переговоров по урегулированию украинского конфликта в Джидде обсуждали еще один мирный план, помимо так называемой формулы Зеленского. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, новый план представили Саудовская Аравия, выступившая принимающей стороной для встречи, и ряд других стран.

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Частью этого плана, по предварительным данным, является сохранение целостности Украины, есть пункт о прекращении огня на всех направлениях боевых действий, пункт о начале мирных переговоров и обмене пленными.

По информации DPA, о ходе консультаций Саудовская Аравия проинформировала Россию.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что подготовленная президентом Украины «формула мира» оказалась не главной темой на переговорах представителей ряда стран в Саудовской Аравии. Помимо этого, как указало издание, делегация республики не настаивала на реализации своей инициативы.