Мир 04 июня 2023, 19:05 Саудовская Аравия предложила африканским странам сократить добычу нефти — СМИ WSJ: Саудовская Аравия попросила страны Африки сократить квоты на добычу нефти Freepik

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Саудовская Аравия предложила странам Африки, занимающимися производством нефти, снизить квоты квоты на добычу сырья. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман попытался договориться с представителями африканских добытчиков о сокращении лимитов. Встреча проходила в Вене, но сделка не состоялась. Параллельно с этим королевство обсуждало с Объединенными Арабскими Эмиратами возможность наращивания добычи ОАЭ.

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Заседания стран-участниц ОПЕК+ состоятся в Вене в воскресенье. На них стороны обсудят ситуацию на нефтяном рынке и судьбу соглашения о снижении производства. Агентство Reuters сообщало, что планируется дополнительно сократить добычу на один миллион баррелей в сутки. Перед заседаниями нефть пошла в рост, стоимость барреля марки Brent увеличилась до 75,2 долларов.

Финансовый аналитик Вячеслав Антонов рассказал, что если страны ОПЕК+ договорятся о снижении добычи нефти, это положительно скажется на укреплении рубля.