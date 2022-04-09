Саудовская Аравия позволила иностранным паломникам совершить хадж

Саудовская Аравия разрешила иностранным паломникам совершить хадж впервые за три года. При этом число участников было увеличено до одного миллиона человек. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на министерство хаджа и умры.

По имеющимся данным, в паломничество разрешат отправиться людям не старше 65 лет, имеющим прививку от коронавируса. При этом иностранные паломники должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19, взятый не ранее чем за 72 часа до отъезда в Саудовскую Аравию.

«Министерство хаджа и умры подчеркнуло необходимость того, чтобы паломники соблюдали меры предосторожности и следовали профилактическим инструкциям во время совершения своих ритуалов, чтобы сохранить свое здоровье и безопасность», — сообщило агентство.

В 2020 году хадж в Саудовской Аравии был отменен из-за пандемии коронавируса для участников, находящихся за пределами королевства, а внутри он был ограничен числом участников до одной тысячи человек.

В 2021 году число участников было увеличено до 60 тысяч, однако иностранцев до него также не допустили.

Ранее председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов рассказал, что мусульмане, у которых не получится отправиться в хадж, могут вместо этого побывать на пятничной молитве джума-намаз.

Хадж — это паломничество к святыням в городах Мекка и Медина. Оно обязательно для каждого мусульманина и совершается в месяц зуль-хиджа по лунному календарю.