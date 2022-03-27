Саудовская Аравия поставила на Путина из мести Байдену

Саудовская Аравия намерена отомстить президенту США Джо Байдену за недружественное отношение к стране. Потому королевство сделало выбор в пользу российского президента Владимира Путина. Об этом написал американский журнал Foreign Policy.

Автора материала Анчал Вохра обратила внимание, в частности, на то, что Эр-Рияд не идет навстречу Вашингтону и Лондону и не увеличивает добычу нефти, ссылаясь на обязательства перед ОПЕК+.

«Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение», — говорится в статье.

По словам обозревателя, принц недоволен, что в ходе предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «страной-изгоем», а после избрания опубликовал доклад, в котором говорится о причастности фактического правителя королевства к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Кроме того, саудиты полагают, что в Белом доме намеренно игнорируют их обеспокоенность вероятным восстановлением иранской ядерной сделки, а также не желают принять меры против хуситов за нападения на корабли и города.

Таким образом, саудовский принц сделал ставку на Путина. К такому выводу в беседе с изданием пришла профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.

«Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в „хромую утку“. К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — сказала она.

Автор материала считает, что ради сотрудничества с Саудовской Аравией и снижения цен на нефть Западу придется поступиться своими базовыми принципами.

Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal заявили, что Саудовская Аравия в ближайшее время может переключиться на взаимодействие с Китаем и договориться о продаже нефти за юани. Если такое произойдет, то США стремительно потеряет свое влияние на Ближнем Востоке.