Саудовская Аравия показала обломки ракет после атаки на НПЗ

После атаки на саудовские нефтяные объекты в месторождений Хурайс нашли четыре крылатые ракеты. Обломки снарядов показал представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.

Как пишет РИА «Новости», демонстрация прошла в прямом эфире местных телеканалов. По словам Малики, найденные ракеты использовались Ираном для атаки на НПЗ.

«Четыре крылатые ракеты атаковали месторождение Хурейс, пролетев с севера на юг», — заявил он.

На опубликованных кадрах видно, что на нескольких подиумах разложено множество различных обломков и фрагментов снарядов.

Зюганов учуял американщину в атаках на саудовские НПЗ Подробнее

Речь идет об атаке 14 сентября. На два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии напали дроны, после чего вспыхнул пожар. Страна является одним из самых крупных производителей нефти, а инцидент привел к значительному сокращению уровня добычи.

Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за произошедшее, но госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в атаке виноват Иран. Тегеран же опроверг все обвинения Штатов.