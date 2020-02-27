Саудовская Аравия перестанет пускать паломников из-за коронавируса
«Въезд в королевство с целью умры (малого паломничества) и посещения Мечети Пророка временно приостановлен», — заявил МИД королевства в Twitter.
Пока не смогут попасть в Саудовскую Аравию и туристы из стран, где «распространение нового коронавируса представляет опасность».
По последним данным, в Китае коронавирусом заразились 78 630 человек, 2744 умерли. При этом 32 495 выздоровели. Всего в мире число инфицированных достигло более 81 тысячи человек.
Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. Сейчас кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. Последняя информация о коронавирусе — в большом материале «360».
Ранее стало известно, что экипаж круизного лайнера Diamond Princess спустится на берег. До этого почти месяц корабль стоял на карантине около японского порта Йокогама из-за пассажира, заразившегося коронавирусом.