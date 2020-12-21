Саудовская Аравия перекрыла границы из-за более заразного коронавируса

Путешественников, прибывших из Европы или других государств, где выявили новый штамм вируса SARS-CoV-2, отправят на двухнедельную самоизоляцию. Также они должны будут каждые пять дней сдавать тест на COVID-19.

Тесты придется сдать и тем, кто в течение последних трех месяцев побывал в Европе или странах, в которых появился новый штамм.

Границы закрыли на неделю. При необходимости эту меру продлят — до тех пор, пока не станет известно о природе нового варианта вируса.

Новый штамм коронавируса, заразность которого на 70% выше других, недавно обнаружили в Великобритании. До этого заразные штаммы появлялись в ЮАР, Дании, Австралии, Нидерландах и Италии.

Часть стран ЕС и Турция прекратили авиасообщение с Великобританией. В Лондоне и на юге Англии ввели жесткий карантин из-за ускорения темпов пандемии.