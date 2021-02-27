facebook_pixel
    27 февраля 2021, 02:40

    Саудовская Аравия ответила на доклад США об убийстве Джамаля Хашукджи

    Анастасия Кукова

    Правительство Саудовской Аравии категорически опровергло выводы, содержащиеся в докладе разведки США. Спецслужбы сделали вывод, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман лично отдал приказ о ликвидации оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

    Саудовская Аравия ответила на доклад США об убийстве Джамаля Хашукджи

    Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

    «Правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе оскорбительные и неверные выводы о руководстве королевства, которые никоим образом не могут быть приняты», — подчеркнули в МИД.

    Ведомство назвало убийство «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны. Власти государства приняли все меры для расследования и наказания виновных.

    Аравийские СМИ подчеркнули, что в докладе нет никаких конкретных доказательств. Отчет основан на оценке разведки, домыслах, а не на правдивой информации.

    Речь идет о докладе аппарата директора Национальной разведки США. В нем наследного принца Саудовской Аравии обвиняют в том, что он лично одобрил операцию по похищению и убийству журналиста, так как чувствовал в нем угрозу существующему строю.