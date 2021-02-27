Саудовская Аравия ответила на доклад США об убийстве Джамаля Хашукджи

Правительство Саудовской Аравии категорически опровергло выводы, содержащиеся в докладе разведки США. Спецслужбы сделали вывод, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман лично отдал приказ о ликвидации оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

«Правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе оскорбительные и неверные выводы о руководстве королевства, которые никоим образом не могут быть приняты», — подчеркнули в МИД.

Ведомство назвало убийство «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны. Власти государства приняли все меры для расследования и наказания виновных.

Аравийские СМИ подчеркнули, что в докладе нет никаких конкретных доказательств. Отчет основан на оценке разведки, домыслах, а не на правдивой информации.

Речь идет о докладе аппарата директора Национальной разведки США. В нем наследного принца Саудовской Аравии обвиняют в том, что он лично одобрил операцию по похищению и убийству журналиста, так как чувствовал в нем угрозу существующему строю.