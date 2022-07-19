Саудовская Аравия откажется наращивать нефтедобычу

Власти Саудовской Аравии откажутся наращивать добычу нефти по просьбе США, так как это шаг поспособствует возникновению нестабильной ситуации на рынке сырья и приведет к падению его стоимости. Это мнение в беседе с РИА «Новости» выразил глава направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Александр Амирагян.

«Повышение добычи нефти приведет к снижению цен и разбалансирует мировой рынок. Саудиты же явно заинтересованы в высоких ценах на нефть, которые обеспечат объем мирового спроса и уровень дохода Королевства», — уверен он.

Также Амирагян подчеркнул, что Саудовская Аравия не стремится заместить российскую нефть на мировом рынке, потому что эта политика опять же приведет к снижению стоимости продукта и ценовой войне.

На прошлой неделе президент США Джо Байден совершил визит в Саудовскую Аравию, где провел встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. В СМИ сообщалось, что американский лидер просил саудитов о серьезном увеличении нефтедобычи, писала газета «Известия».

Журналистка Карен Эллиотт Хаус в колонке для The Wall Street Journal назвала позорными итоги поездки Байдена в Саудовскую Аравию.