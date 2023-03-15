15 марта 2023, 01:54
Саудовская Аравия отказалась продавать нефть странам, установившим потолок цен
Energy Intelligence: Эр-Рияд не продаст нефть ни одной стране, которая введет потолок цен
Глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна не продаст нефть ни одному государству, которое установит потолок цен. Речь идет о саудовских поставках, пояснил министр в интервью изданию Energy Intelligence.
«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти», — сказал Сальман.
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Глава саудовского ведомства добавил, что будет не удивлен, если так же поступят и другие экспортеры нефти. Так он прокомментировал антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), которым США наделяются правом предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.
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Принятие этого законопроекта, считает Сальман, приведет к дисбалансу спроса и предложения нефти на рынке. Глава министерства отметил, что документ не учитывает, насколько важно наличие свободных мощностей для стабильности рынка. К тому же, антикартельный проект подорвет инвестиции в нефтяную отрасль и приведет к тому, что предложение будет изрядно отставать от спроса.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть резко пошли вниз после сообщений о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК. В стране сейчас идут дискуссии на эту тему.
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