Мир 15 марта 2023, 01:54 Саудовская Аравия отказалась продавать нефть странам, установившим потолок цен Energy Intelligence: Эр-Рияд не продаст нефть ни одной стране, которая введет потолок цен РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна не продаст нефть ни одному государству, которое установит потолок цен. Речь идет о саудовских поставках, пояснил министр в интервью изданию Energy Intelligence.

«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти», — сказал Сальман.

Реклама

Глава саудовского ведомства добавил, что будет не удивлен, если так же поступят и другие экспортеры нефти. Так он прокомментировал антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), которым США наделяются правом предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

Реклама

Принятие этого законопроекта, считает Сальман, приведет к дисбалансу спроса и предложения нефти на рынке. Глава министерства отметил, что документ не учитывает, насколько важно наличие свободных мощностей для стабильности рынка. К тому же, антикартельный проект подорвет инвестиции в нефтяную отрасль и приведет к тому, что предложение будет изрядно отставать от спроса.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть резко пошли вниз после сообщений о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК. В стране сейчас идут дискуссии на эту тему.