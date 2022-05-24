Саудовская Аравия отказалась поддерживать санкции против России

Саудовская Аравия не намерена делать выбор между Россией и Украиной или присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил министр экономики и планирования страны Фейсал аль-Ибрагим в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

В интервью газете Nikkei министр напомнил, что у Саудовской Аравии есть глубокие торговые связи и с РФ, и с Украиной. Эти отношения, по его словам, страна собирается поддерживать и дальше, написал ТАСС

Говоря о санкциях против РФ, Фейсал аль-Ибрагим отметил, что ограничительные меры имеют односторонний характер и останутся односторонними, дав понять, что Саудовская Аравия не будет поддерживать санкционную политику США и их стран — союзников.

Отдельно он высказался о роли соглашения ОПЕК+ с участием России. По его мнению, если бы ОПЕК+ не было, ситуация с ценами на нефть была бы несравнимо хуже.

«В настоящее время мы уделяем главное внимание не увеличению производства, а стабильности поставок», — пояснил министр, отвергнув призывы к резкому расширению добычи нефти для снижения цен на этот ресурс.

Избыточные доходы от продажи нефти Саудовская Аравия намерена вкладывать в разработку новых технологий, возобновляемых источников энергии для ухода от односторонней зависимости от нефти.