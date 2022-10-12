Все новости
Криминал
12 октября 2022, 01:10
Суд арестовал стрелявшего в полицейских на западе Москвы
Власть
12 октября 2022, 01:08
«Под его руководством спецоперация завершится успешно». Кадыров поздравил генерала Суровикина с днем рождения
Реклама
Мир
12 октября 2022, 00:43
Байден назвал Путина рациональным лидером, который «просчитался»
Эксклюзив
12 октября 2022, 00:38
Победу России на Украине назвали проигрышем НАТО. Столтенберг признался в том, что все и так знали
Эксклюзив
12 октября 2022, 00:26
Удары по инфраструктуре Украины стали холодным душем для Запада
Путешествия
12 октября 2022, 00:17
Младенец получил пролежни и некроз в роддоме Дербента
Мир
12 октября 2022, 00:13
Саудовская Аравия отказалась отложить решение о сокращении добычи нефти — СМИ
Мир
12 октября 2022, 00:05
США не исключили использование средств России при восстановлении Украины
Подмосковье
12 октября 2022, 00:04
Фестиваль спортивного кино «Krasnogorski» прошел в Москве