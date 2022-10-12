Мир 12 октября 2022, 00:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Саудовская Аравия отказалась отложить решение о сокращении добычи нефти — СМИ WSJ: Саудовская Аравия отказалась отложить решение о сокращении добычи нефти РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальные лица США попросили страны Персидского залива на месяц отложить решение о сокращении добычи нефти. Саудовская Аравия выступила с отказом, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение о снижении объемов добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Также они договорились продлить сделку на весь 2023 год.

Реклама

«Королевство призвало союзников по ОПЕК утвердить сокращение производства. <…> Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед [бен Салман] сказал своим советникам, что он не готов идти на большие жертвы ради администрации [президента США Джо] Байдена», — заявили авторы статьи.

Реклама

Они уточнили, что с принцем разговаривали американские чиновники, а с главой Минфина Саудовской Аравии связывалась его коллега из США Джанет Йеллен. Американцы даже обещали купить нефть для пополнения стратегических запасов, если ее стоимость снизится до 75 долларов за баррель. Речь шла о нефти марки Brent.

Ранее официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден пересмотрит отношения страны с Саудовской Аравией после решения о сокращения объемов добычи нефти.

0 0 0 0 0 0