Саудовская Аравия отказалась от ударов плетьми
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заключение Государственной комиссии по правам человека при Верховном суда королевства.
«Решение является продолжением реформ в сфере прав человека, проводимых под руководством короля Сальмана и под непосредственным контролем наследного принца Мухаммеда бен Сальмана», — заявил агентству глава Аввад Алабвад.
Порка применялась судами за разные преступления. В шариате или исламском праве не было на этот счет четких указаний, поэтому судьи интерпретировали уложения законов по собственному усмотрению и приговаривали к побиванию плетьми в разных случаях. Например, за публичное опьянение или домогательства.
Вне закона пока не объявлены отрубание конечностей за кражу или обезглавливание за убийство и терроризм.
В начале 2019 года правительство Саудовской Аравии разрешило женщинам самостоятельно выбирать способы родов. До этого им приходилось советоваться с опекуном-мужчиной.