Саудовская Аравия отказалась от ударов плетьми

Верховный суд Саудовской Аравии исключил из списка дозволенных наказаний удары плетьми. Их заменили на штрафы или тюремные заключения. Европейские наблюдатели считают, что стране теперь ничто не помешает полностью реформировать средневековую судебную систему.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заключение Государственной комиссии по правам человека при Верховном суда королевства.

«Решение является продолжением реформ в сфере прав человека, проводимых под руководством короля Сальмана и под непосредственным контролем наследного принца Мухаммеда бен Сальмана», — заявил агентству глава Аввад Алабвад.

Порка применялась судами за разные преступления. В шариате или исламском праве не было на этот счет четких указаний, поэтому судьи интерпретировали уложения законов по собственному усмотрению и приговаривали к побиванию плетьми в разных случаях. Например, за публичное опьянение или домогательства.

Вне закона пока не объявлены отрубание конечностей за кражу или обезглавливание за убийство и терроризм.

В начале 2019 года правительство Саудовской Аравии разрешило женщинам самостоятельно выбирать способы родов. До этого им приходилось советоваться с опекуном-мужчиной.