Саудовская Аравия опровергла сведения о льготах покупателям нефти

Ценовой войны между Саудовской Аравией, Россией и другими участниками сделки ОПЕК+ не будет. Нефтяная компания Saudi Aramco не намерена нагнетать ситуацию.

В госкомпании Саудовской Аравии подчеркнули, что не собираются дополнительно поощрять своих покупателей льготами. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Вопреки недавно появившейся в СМИ информации Saudi Aramco не предлагала продлить сроки оплаты при продаже нефти», — подчеркнули в компании.

В некоторых СМИ 15 апреля появились публикации о том, что Saudi Aramco намекнула нефтеперерабатывающим заводам из Азии и Европы, своим покупателям, на возможность отсрочки по платежам. Ее компания якобы хотела сделать за поставляемое топливо. С технической точки зрения это выглядело бы как кредит, выданный саудовскими банками.

Ценовая война на рынке нефти началась после провала сделки ОПЕК+ 6 марта. Страны не смогли договориться о продлении соглашения и о том, как будет снижаться объем нефтедобычи в дальнейшем. Саудовская Аравия после этого снизила для своих клиентов апрельские цены. В итоге 12 апреля сделку все же закрыли.

Странам, не входящим в ОПЕК, в 2020 году снизят поставки нефти. Такое решение приняли накануне в Международном энергетическом агентстве.