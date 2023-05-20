Мир 20 мая 2023, 01:32 Саудовская Аравия объяснила приглашение Зеленского на саммит ЛАГ МИД Саудовской Аравии: Зеленского позвали на саммит ЛАГ, чтобы услышать все точки зрения YouTube

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Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит ЛАГ, чтобы выслушать все точки зрения, арабские лидеры стремятся сохранить отношения с Москвой и Киевом. Об этом сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, его процитировало РИА «Новости».

«Мы пригласили президента Зеленского для того, чтобы услышать точку зрения всех сторон. Арабские страны с самого начала этого кризиса заняли нейтральную сторону», — отметил глава саудовского внешнеполитического ведомства.

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Лидеры арабских стран убеждены, что конфликт на Украине можно разрешить только при помощи диалога, поэтому нужно выслушать все стороны, заявил Аль Сауд. Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия стремится сохранить отношения с Россией и Украиной.

По словам главы саудовского МИД, лидеры арабских стран хотели выслушать Зеленского, чтобы иметь возможность внести эффективный вклад в нахождение решения.

Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд заявил, что королевство готово стать посредником между Россией и Украиной ради урегулирования конфликта.