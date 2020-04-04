Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

«Саудовская Аравия готова сократить добычу при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией тоже ее снизят и будут этого придерживаться», — указал он.

Президент России заявил о готовности России работать с США и ОПЕК по вопросам нефти и также назвал условие снижения добычи черного золота.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия призвала участников ОПЕК+ собраться на экстренную встречу для стабилизации нефтяного рынка. Представители стран-участниц ОПЕК+ могут встретиться на видеоконференции уже в понедельник 6 апреля.