Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи
Саудовская Аравия заявила, что готова сократить добычу нефти при условии аналогичных действий со стороны других стран, в первую очередь России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на саудовского эксперта и советника по международной экономике и нефтяному рынку Мухаммеда ас-Саббана.
«Саудовская Аравия готова сократить добычу при условии, что остальные нефтепроизводители во главе с Россией тоже ее снизят и будут этого придерживаться», — указал он.
Президент России заявил о готовности России работать с США и ОПЕК по вопросам нефти и также назвал условие снижения добычи черного золота.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия призвала участников ОПЕК+ собраться на экстренную встречу для стабилизации нефтяного рынка. Представители стран-участниц ОПЕК+ могут встретиться на видеоконференции уже в понедельник 6 апреля.