Журналисты американского издания The Wall Street Journal заявили, что Саудовская Аравия в ближайшее время может переключиться на взаимодействие с Китаем и договориться о продаже нефти за юани. Если такое произойдет, то США стремительно потеряет свое влияние на Ближнем Востоке.

Саудитам не понравилось решение администрации Белого дома прекратить военную поддержку в борьбе против хуситов в Йемене, которым помогает Иран. Таким образом, Саудовская Аравия решила пересмотреть свои позиции на геополитической арене и отказалась увеличить добычу нефти, несмотря на просьбу США, написала «Политика сегодня».

Если саудиты договорятся с Китаем, то доллар как мировая валюта может ослабить свои позиции.

«Это позволит Пекину начать строительство фундамента для создания глобального юаня, чтобы расширить масштабы распространения китайской валюты по всему миру», — считают эксперты.

Американские журналисты подчеркнули, что правительство должно предпринять решительные действия в финансовой сфере, пока доллар сохраняет глобальное господство. Они считают, что политика Байдена отталкивает стратегических союзников США и способствует усилению других игроков на международной арене.