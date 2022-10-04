Саудовская Аравия и Россия резко сократят добычу нефти — СМИ | 360°

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Саудовская Аравия и Россия резко сократят добычу нефти — СМИ

Financial Times: Москва и Эр-Рияд планируют завтра объявить о сокращении добычи нефти

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Саудовская Аравия и Россия планируют глубокое сокращение добычи нефти. Материал об этом опубликовала газета Financial Times.

По сведениям издания, объявить о серьезных сокращениях Эр-Рияд, Москва и другие производители намерены на встрече картеля ОПЕК+ в среду, 5 октября.

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На сколько будет снижена добыча, пока не сообщается. Это еще предстоит согласовать. Однако известно, что Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на один-два миллиона баррелей в день или более. Это снижение станет самым масштабным с начала пандемии.

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По словам одного из делегатов, некоторые страны уже добывают намного меньше установленных квот, поэтому могут автоматически уложиться в новый лимит.

Аналитики считают, этот шаг вызовет ответные меры США, включая дополнительный выпуск нефти из Стратегического нефтяного резерва страны.

Forbes ранее написали, нефть Brent уже подорожала на 3% что на фоне сообщений о планах ОПЕК+ резко сократить добычу.

Авторы:

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